Брестская область завершает сев льна

Если бы не ураган, уничтоживший за считанные минуты примерно пятую часть урожая, прошлый год для коллектива ОАО "Пружанский льнозавод" получился бы одним из самых успешных. Впрочем, директор Николай Жогал считает, что стихия не перечеркнула изначальные планы:

— Льнотресты мы заготовили достаточно, чтобы обеспечить сырьем Оршанский льнокомбинат, практически половину продукции можно отправить на экспорт и получить неплохую выручку.

Об урожае нынешнего года на заводе уже позаботились. Под лен отвели 2890 гектаров в Пружанском, Кобринском и Березовском районах. На 320 гектарах культуру разместили в Дрогичинском районе — там ее возделыванием занимается местная льносемстанция.

Нынешней весной предприятие приобрело два новых посевных агрегата с энергонасыщенными тракторами. Производительная техника во время сева пришлась очень кстати. Семена льна заделаны в почву на всей площади. Кроме собственных закупили также первую репродукцию сортов французской селекции, отличающихся устойчивостью к полеганию и высоким выходом длинного волокна.

Работы в поле провели качественно, задействовав машины, сеющие в режиме автопилота для обеспечения идеальной прямолинейности и технологической колеи. Не будет вопросов и с защитой растений. В дополнение к двум имеющимся агрегатам парк техники пополнили самоходным высококлиренсным опрыскивателем. Дело, как говорится, только за погодой.

Отсутствие осадков в марте и первой половине апреля, по мнению специалистов, для льна плохо, но не критично. Обильные дожди потребуются в мае. В минувшем году именно в эту пору земли полило щедро, и лен вырос на загляденье. А вот в позапрошлом сезоне май выдался засушливым. Не благоприятствовала погода формированию урожая и в дальнейшем. В итоге и тресты получили меньше, чем обычно, несмотря на все старания и затраты.

Вообще, в возделывании льна-долгунца пружанцы в лидерах как на Брестчине, так и в республике. Одними из первых стали подбирать подходящие земли, обзавелись необходимой техникой, обновили производственные линии. И модернизацию продолжают. Сейчас, например, обновляют цех, построенный в 1973 году. Там уже установили оборудование по выработке короткого волокна, современные прессы. Это позволит получить на выходе продукцию европейского уровня качества.

В Дрогичинской межрайонной льносемстанции сев льна в выходные завершили. Когда накануне мы беседовали с механизатором Станиславом Мироновским, работающим на последних гектарах, он рассказал, что в такую засушливую погоду еще не сеял:

— Остается надеяться, что в ближайшие дни пройдет дождь. Сейчас он очень нужен.

Дрогичинская льносемстанция возделывает долгунец на полях двух хозяйств района — ОАО "Именинский" и "Осиповичи". Регулярно договариваются о смене площадей, чтобы соблюдать севооборот. На полях, которые этой весной посеяли в первую очередь, уже зеленеют всходы. Директор льносемстанции Валерий Елец отмечает, что в последние дни головной болью стали пыльные бури. Порывы ветра поднимают песчинки, которые сбивают ростки прямо на корню. Защитить растения может только дождь, который прибьет пыль к земле.

Несмотря на капризы погоды, работники льносемстанции на начальном этапе сделали все, чтобы вырастить хороший урожай. Прошлый сезон за последние 15 лет для этой культуры здесь получился самым удачным, несмотря на то, что часть тресты, как и в Пружанском районе, уничтожил ураган. В нынешнем году есть шансы повторить успех. Хотя многое, по убеждению специалистов, будет зависеть от погоды. Впрочем, не меньше — от соблюдения технологии.

В Брестской области из запланированных 6,1 тысячи гектаров льна посеяли 5,5 тысячи гектаров. Председатель Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Сергей Бартош сообщил, что сев со дня на день завершит ОАО "Ляховичский льнозавод".