Брестская область заканчивает сев озимых зерновых

Березовский, Ивацевичский и Малоритский районы с этой работой уже справились, перевыполнив план на 1,5 – 2,5 процента. Близки к финишу Каменецкий, Столинский, Пружанский и другие районы. Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Анатолий Щупленков рассказал sb.by, что в целом по области посеяно 92,3 процента озимых зерновых:

– В последнюю неделю мы стабильно вышли на 5 – 6 процентов засеваемых площадей ежесуточно, чему поспособствовала не только погода, но и высокая готовность техники. Перед выходными в западных районах области вновь прошли интенсивные дожди, но на темпах работ они практически не отразились.





Комфортную погоду, установившуюся в конце сентября, земледельцы ОАО "Снитово-Агро" Ивановского района использовали по максимуму и уже закончили сев озимых зерновых культур. Техника покинула поля также в УП "Молодово-Агро" и СУП "Ляховичское-Агро". На последних гектарах работают в ОАО "Достоево", ОАО "Горбаха" и других ивановских сельхозпредприятиях. Лидерам посевной вручили награды областной и районных профсоюзных организаций работников АПК.

Тракторист-машинист "Снитово-Агро" Анатолий Прокопчук, к примеру, один посеял более 1100 гектаров озимых зерновых и 450 гектаров рапса, за что был поощрен благодарственным письмом Брестского обкома профсоюза работников АПК. Высокую выработку опытный механизатор объяснил просто: современная производительная техника плюс собственное старание:

– Пораньше прийти на работу, выехать в поле, едва забрезжит рассвет, и трудиться до темна. За смену сеял по 50 – 60 гектаров. Никаких вопросов не было с обеспечением топливом, удобрениями, семенами. У нас в хозяйстве с этим всегда полный порядок.

В этом году в "Снитово- Агро" намолотили более 6300 тонн зерна при урожайности 42,1 центнера с гектара. Главный агроном хозяйства Александр Лукша считает, что заслуга тех, кто занимался подготовкой почвы, сеял зерновые культуры, в этом результате весьма значительна. Вот и сейчас ими сделано все, чтобы озимые зерновые были посеяны день в день в соответствии с рекомендациями специалистов. Пшеницу разместили на 464 гектарах, тритикале – на 440, по 60 – 70 гектаров отвели под рожь и ячмень. Кроме того, озимые зерновые посеяли и на зеленый корм.





Благодарственных писем Ивановского райкома профсоюза работников АПК за большой личный вклад в проведение посевной удостоены трактористы-машинисты УП "Молодово-Агро" Василий Парасевич, ОАО "Достоево" Виктор Михалик, ОАО "Горбаха" Михаил Игнатчук, ОАО "Ляховичское-Агро" Леонид Тютях. Вручая заслуженные награды, глава районного аграрного профсоюза Людмила Стасевич отметила, что в этом году сеять озимые пришлось в особенно непростых условиях. Но аграрии справились со своей задачей, обеспечив хорошую основу под урожай будущего года.





В Столинском районе озимые зерновые планируют разместить почти на 20 тысячах гектаров, в том числе на зерно – на 15 600. В нынешнем году столинские аграрии первыми на Брестчине завершили уборку урожая, обеспечив прибавку по намолоту в сравнении с предыдущим сезоном. Качественно и вовремя проведенный сев имел для этого важное значение. Поэтому и сейчас стараются уложиться в оптимальный срок.





Механизатор КСУП "Видиборский" Николай Карпович, задействованный на подготовке почвы, за старательный труд отмечен благодарственным письмом Брестского обкома профсоюза работников АПК.





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Фото Брестского обкома профсоюза работников АПК