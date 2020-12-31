В Брестской области завершена разработка Программы развития циркулярной экономики (экономики замкнутого цикла) на 2021–2025 годы. Брестчина выбрана в качестве пилотной для отработки механизма управления региональными структурными преобразованиями в контексте циркулярной экономики. В 2021 году будет вестись активная работа над включением данной программы в региональную пятилетнюю программу социально-экономического развития, сообщили в комитете экономики Брестского облисполкома.
Фото из архива
Переход от линейной экономической модели производства и потребления к циркулярной экономике – это требование времени, мировая тенденция. Актуальность развития циркулярной экономики обусловлена необходимостью устранения дисбаланса в использовании рабочей силы и материалов, повышения ресурсоэффективности и отказа от непроизводительных трат.
В комитете экономики Брестского облисполкома считают, что экономику замкнутого цикла возможно рассматривать в качестве основы для построения будущей экономической модели, позволяющей экономить за счет более глубокой переработки ресурсов, снижения затрат, более эффективного использования отходов, снижения выбросов парниковых газов.
В настоящее время в Брестской области реализованы несколько проектов по зеленой экономике и ресурсоэффективному производству. Это механико-биологическая обработка твердых бытовых коммунальных отходов, ила и осадков сточных вод в КПУП «Брестский мусороперерабатывающий завод» и переработка древесных отходов в биотопливо в ПКУП «Коммунальник».
Фото: БЕЛТА
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Брестская область выбрана пилотной по разработке в 2021 году проектов экономики замкнутого цикла
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