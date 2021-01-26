Брестская область получила почти 3550 доз вакцины «Спутник V», изучается спрос населения по дальнейшей вакцинации

Брестская область получила 3460 доз из первой поступившей в Беларусь партии российской вакцины «Спутник V», сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
– Первая партия вакцины Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») прибыла в Беларусь и прошла контроль качества, из нее 3460 доз получено на Брестскую область, – проинформировали в центре. – В дальнейшем ожидаются очередные поставки данной вакцины для иммунизации групп риска. Первыми на бесплатной основе и в добровольном порядке будут вакцинированы работники организаций здравоохранения, работники учреждений образования и учреждений с круглосуточным режимом пребывания детей и взрослых.
Специалисты напомнили, что вакцина получена биотехнологическими методами, не содержит патогенный для человека коронавирус SARS-CoV-2 и представляет собой рекомбинантные частицы аденовируса человека, в которые встроен ген протеина S – белка оболочки коронавируса, в отношении которого вырабатываются антитела.
– Согласно утвержденной инструкции вакцинация проводится среди лиц 18–60 лет в два этапа с выполнением прививок с интервалом в три недели, – добавили в центре. – Вакцина вводится внутримышечно.
Медицинскими противопоказаниями к иммунизации являются гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят через 2–4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРИ, острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта вакцинацию проводят после нормализации температуры), беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.
Эффективность вакцины «Спутник V», по предварительным данным, составляет 91,4 процента, против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией – 100%.
– В настоящее время также проводится изучение спроса среди населения области о желании к проведению вакцинации против инфекции COVID-19 вакциной Гам-КОВИД-Вак на бесплатной основе, – подчеркнули в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Фото: БЕЛТА
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Брестская область получила почти 3550 доз вакцины «Спутник V», изучается спрос населения по дальнейшей вакцинации
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