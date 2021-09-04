Брестская область первой в стране ярко и масштабно празднует "Дажынкі"

В праздничной колонне лучшие хлеборобы Брестчины по центральной улице Логишина прошли к обновленному стадиону, где состоялись главные мероприятия "Дажынак-2021". Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко подчеркнул, что в сложных погодных условиях аграрии сделали все возможное, чтобы хлебный каравай получился щедрым, проявили настоящее мастерство, профессионализм, трудолюбие:

- Путь к "Дожинкам", которые венчают уборочную страду, долгий и очень непростой. Но область в очередной раз справилась с поставленными задачами и собрала неплохой урожай. На сегодняшнем празднике у всех хорошее настроение и яркие эмоции от осознания, что вместе мы делаем одно большое дело – трудимся на благо наших людей, нашей Брестчины и родной Беларуси!

Управляющий делами Президента, уполномоченный представитель Главы государства по Брестской области Валерий Иванов зачитал Приветствие Президента труженикам Брестской области, отмечающим "Дажынкi". Валерий Николаевич отметил, что Брестчина в очередной раз подтвердила статус развитого аграрного региона.

Валерий Иванов вручил Благодарность Президента труженикам Жабинковского района, коллективу ОАО "Агро-Колядичи" Пружанского района, наручные часы - председателю Брестского облисполкома Юрию Шулейко, первому заместителю председателя Каменецкого райисполкома Вячеславу Ковальчуку, генеральному директору ОАО "Беловежский" Каменецкого района Александру Дуньковичу, трактористу-машинисту ОАО "Киселевцы" Кобринского района Павлу Хомичу.

Помощник Президента - инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик вручил Почетные грамоты Администрации Президента председателю Пинского райисполкома Игорю Брилевичу, директору ОАО "Видиборский" Столинского района Сергею Пашкевичу, Благодарность Главы Администрации Президента - заместителю гендиректора ОАО "Беловежский" Каменецкого района Олегу Сухорукову.

Под громкие аплодисменты на главную сцену "Дажынак" поднялись победители областного соревнования на уборке урожая. Среди районов на пьедестале - Каменецкий, Жабинковский и Брестский. Коллективы сельхозпредприятий по итогам жатвы чествовали в двух номинациях. В группе хозяйств с площадью сельхозугодий свыше 5 тыссяч гектаров на пьедестале ОАО "Савушкина пуща", ОАО "Беловежский" Каменецкого, ОАО "Великосельское-Агро" Пружанского районов. ОАО "Макарово-Агро" Каменецкого, СПК "Доропеевичи" Малоритского и ОАО "За мир" Брестского районов - лучшие среди агропредприятий, имеющих меньше 5 тысяч гектаров сельхозугодий.

На сцене - главные герои страды. Механизатор каменецкого ОАО "Савушкина пуща" Андрей Кунц в нынешнем году намолотил более 4 тысяч тонн зерна, установив рекорд, которого еще не было в истории области. Вместе с комбайнерами Андреем Денищиком из ОАО "Жеребковичи" Ляховичского, Павлом Шпаковским и Виталием Гордеевым из ОАО "Парохонское" Пинского районов, также занявшими первое место, он получил заслуженные награды.

Лучшие среди молодежных экипажей - Павел Махахей и Артем Микша из ОАО "Крошин" Барановичского, Георгий Жук и Владимир Бовтрукевич из ОАО "Жеребковичи" Ляховичского, Владимир Грицкевич из ОАО "Дворецкий" Лунинецкого районов. Водители барановичского ОАО "Птицефабрика "Дружба" Николай Троянович, столинского КСУП "Рухчанский" Николай Колб и лунинецкого КСУП "Городокский" Николай Киндрук - победители в своей номинации. Дипломами и денежными премиями за первое место отмечен труд их молодых коллег Дмитрия Новыша из ОАО "Нарутовичи" Березовского, Андрея Шевчука из ОАО "Достоево" Ивановского и Евгения Патеюка из ОАО "Мокраны" Малоритского районов.

Почетных грамот, благодарностей Министерства сельского хозяйства и продовольствия за многолетнюю безупречную работу удостоены тракторист-машинист жабинковского СУП "АгроОзяты" Сергей Андросюк, главный агроном ганцевичского ОАО "Будча" Алла Бувако, заместитель директора по растениеводству и механизации ивановского УП "Молодово-Агро" Александр Павлюковец, бригадир лунинецкого КСУП "Чучевичи" Нина Щетко, и другие специалисты. Награды вручил министр Иван Крупко.

В кругу победителей соревнования на жатве операторы зерносушильных комплексов, главные агрономы, главные инженеры сельхозпредприятий, мастера производственного обучения аграрных лицеев и колледжей, их учащиеся, старательно потрудившиеся во время страды.

Наград и поздравлений на сегодняшнем празднике удостоены очень многие труженики Брестской области. Это лучшее подтверждение того, что поработали они на славу.

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