Брестская область первой в стране собрала миллион тонн зерна

рассказал sb.by, что на данный момент жатва в области набрала самые высокие темпы:На этой неделе с каждым днем в Брестской области добавлялось по району-стотысячнику. Первыми 100 тысяч тонн зерна собрали пружанские аграрии, которых чествовали в понедельник. Вечером того же дня такой же рубеж покорился хлеборобам Барановичского района. 4 августа стотысячная тонна хлеба оказалась в закромах Каменецкого района. На очереди Кобринский и Пинский регионы, которые к этой планке все ближе.Валерий Ребковец отметил, что самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур в Барановичском, Ляховичском и Брестском районах – соответственно 50, 48,5 и 47,8 центнера с гектара. В Пружанском, Столинском, Ивановском и Каменецком районах убрано более 80 процентов площадей.В области более ста экипажей намолотили свыше тысячи тонн зерна. Все больше круг двухтысячников. Комбайнеры ОАО "Беловежский" Каменецкого района Валерий и Татьяна Кухта первыми на Брестчине преодолели трехтысячный рубеж. Водитель Степан Царук из этого же хозяйства на перевозке зерна вплотную приблизился к 4 тысячам тонн.Фото Бориса Новограна