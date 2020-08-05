Этот важный рубеж хлеборобам Брестчины покорился вечером 4 августа. В регионе намолочено 1 миллион 2 тысячи тонн зерна. Убран 71 процент площадей. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур – 41,8 центнера с гектара – почти на 6 центнеров превышает прошлогоднюю.
Первый заместитель председателя Брестского облисполкома Валерий Ребковец рассказал sb.by, что на данный момент жатва в области набрала самые высокие темпы:
– За 4 августа прибавка сжатых площадей составила более 19,3 тысячи гектаров, или 5,73 процента от общего клина. Это и позволило намолотить за день почти 80 тысяч тонн зерна и выйти на миллионный рубеж. Жатва в хозяйствах области продолжается. Ее высоким темпам благоприятствует погода, однако на первом месте – четкая организация работ и старание людей. Наши хлеборобы заслуживают самых теплых слов.
На этой неделе с каждым днем в Брестской области добавлялось по району-стотысячнику. Первыми 100 тысяч тонн зерна собрали пружанские аграрии, которых чествовали в понедельник. Вечером того же дня такой же рубеж покорился хлеборобам Барановичского района. 4 августа стотысячная тонна хлеба оказалась в закромах Каменецкого района. На очереди Кобринский и Пинский регионы, которые к этой планке все ближе.
Валерий Ребковец отметил, что самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур в Барановичском, Ляховичском и Брестском районах – соответственно 50, 48,5 и 47,8 центнера с гектара. В Пружанском, Столинском, Ивановском и Каменецком районах убрано более 80 процентов площадей.
В области более ста экипажей намолотили свыше тысячи тонн зерна. Все больше круг двухтысячников. Комбайнеры ОАО "Беловежский" Каменецкого района Валерий и Татьяна Кухта первыми на Брестчине преодолели трехтысячный рубеж. Водитель Степан Царук из этого же хозяйства на перевозке зерна вплотную приблизился к 4 тысячам тонн.
Фото Бориса Новограна
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Брестская область первой в стране собрала миллион тонн зерна
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