Брестчину на Всебелорусском народном собрании представят 310 человек

Мороз щиплет щеки, а на лицах – улыбки. Один за другим подъезжают делегаты VI Всебелорусского народного собрания к Брестскому областному общественно-культурному центру, неформально общаются между собой, дают интервью, делают общее фото на память, садятся в автобусы – и в Минск.
– Едете с хорошим настроением? – интересуюсь у директора Брестской общеобразовательной школы № 6 Аллы Старикевич, депутата Брестского горсовета.
– С хорошим настроением и с предложениями, готовностью участвовать в дискуссиях. Одним из ключевых приоритетов социально-экономического развития страны является счастливая семья. Меня волнуют проблемы, связанные с семейным воспитанием и насилием, социальной поддержкой семей с детьми. Будут здоровые и сильные семьи – будет здоровым и государство.
К разговору присоединяется Виталий Иванов – в одном лице родитель-воспитатель детского дома семейного типа, ведущий научный сотрудник Брестского областного краеведческого музея и ведущий телепрограмм ТРК «Брест».
– Объективность – залог стабильности. В нынешних условиях очень важно учить подрастающие поколения объективности, умению анализировать, делать выводы, принимать самостоятельные решения, – считает Виталий. - Нынешняя молодежь привыкла жить в условиях стабильности, многие не могут сравнивать теперешнюю жизнь с прежней, поэтому им, при еще не сформированном объективном мышлении, легко навязать негативные установки и чужие убеждения.
Руководитель Брестского городского совета ветеранов Мария Гладун была делегатом IV, V , а теперь и VI ВНС, она уверена, что государство продолжит взятый курс социальной политики:
– Я представляю интересы большой группы брестчан пожилого возраста, а их интересует национальная безопасность, мир, стабильность. Они надеются, что темпы роста пенсий будут опережать темпы инфляции. К нынешнему форуму все мы готовились с особой тщательностью. Обсуждали на диалоговых площадках проблемы, было желание всех услышать, сконцентрироваться. На собрании как делегат буду участвовать в принятии программы социально-экономического развития нашей страны, потому понимаю персональную ответственность. По возращении в родной город отчитаюсь перед ветеранами, которые меня выдвинули, а в нашей организации 45 тысяч человек.
Добавим, что Брестчину на Всебелорусском народном собрании представят 310 делегатов, 77 из них – брестчане.
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Брестчину на Всебелорусском народном собрании представят 310 человек
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Фото: Павел БОГУШ