Брестчину на Всебелорусском народном собрании представят 310 человек

– интересуюсь у директора Брестской общеобразовательной школы № 6 Аллы Старикевич, депутата Брестского горсовета.К разговору присоединяется Виталий Иванов – в одном лице родитель-воспитатель детского дома семейного типа, ведущий научный сотрудник Брестского областного краеведческого музея и ведущий телепрограмм ТРК «Брест».– Объективность – залог стабильности. В нынешних условиях очень важно учить подрастающие поколения объективности, умению анализировать, делать выводы, принимать самостоятельные решения, – считает Виталий. - Нынешняя молодежь привыкла жить в условиях стабильности, многие не могут сравнивать теперешнюю жизнь с прежней, поэтому им, при еще не сформированном объективном мышлении, легко навязать негативные установки и чужие убеждения.была делегатом IV, V , а теперь и VI ВНС, она уверена, что государство продолжит взятый курс социальной политики:Добавим, что Брестчину на Всебелорусском народном собрании представят 310 делегатов, 77 из них – брестчане.