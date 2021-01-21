18 января на дежурную линию 102 поступило анонимное сообщение о том, что на Брестском железнодорожном вокзале «Брест-Центральный» готовится диверсия. На вызов прибыли все экстренные службы. Были предприняты все меры безопасности. Саперно-пиротехнической группой вокзал был обследован, но ничего не обнаружено. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– Сотрудниками УВДТ установлено, что звонившая – неработающая 48-летняя брестчанка. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения – 2,4 промилле алкоголя в выдыхаемых парах воздуха. Свой поступок она объяснить не смогла.
УВД Брестского облисполкома напоминает, что за заведомо ложное сообщение об опасности наступает уголовная ответственность. В случаях, если деяние совершено повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо повлекло причинение ущерба в крупном размере либо иные тяжкие последствия, наказание в виде лишения свободы может быть применено на срок до 7 лет.
Кроме того, виновное лицо обязано возместить все затраты государственных структур и субъектов хозяйствования на предотвращение несуществующей угрозы, а также расходы, связанные с нарушением функционирования предприятий либо иных организаций.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
691
Брестчанка сообщила в милицию о «диверсии» на железнодорожном вокзале
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter