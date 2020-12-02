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Брестчанка снялась в клипе Алсу

Две недели назад российская певица презентовала клип на свежую песню о любви «Вольтер». Главные роли в клипе сыграли Юлия Гнедчик из Бреста и москвич Елисей Бендас.


Наша землячка рассказала, что предложение поступило за три дня до сьемок. Алсу искала интересную пару для мини-ролика в Инстраграм. Юля и Елисей ей понравились - вместе они смотрятся очень гармонично и в кадре им даже не пришлось имитировать чувства - они влюбленная пара. Поэтому видеоряд получился искренним и вдохновляющим. В итоге отснятый материал вылился не в короткий ролик, а полноценный клип.

Он о любви и страдании. Алсу поет о том, как ей тяжело без второй половинки и как она хочет вернуть возлюбленного. Съемки проходили в деловом центре Москва-сити и его окрестностях.

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Ребята отличаются необычной внешностью, за плечами у обоих есть опыт работы в кадре. Елисей – непрофессиональный актер, снимался в клипах, рекламе, а также фильме «(Не)идеальный мужчина». Юлия в модельном бизнесе шесть лет, успела поработать в Токио, снималась в российской рекламе, а недавно окончила Высшие курсы мастерства при кинокомпании «АМЕДИА».

- К моему посту в Инстаграме Алсу оставила комментарий, в котором поблагодарила нас за то, что мы дополнили эту песню своей любовью и красотой. Это очень-очень приятно читать и, конечно же, вдохновляет, - призналась брестчанка.

Фото: zarya.by
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