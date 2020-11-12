Безработный брестчанин решил подзаработать. Мужчина выращивал коноплю на участке, собирал, сушил, а потом торговал наркозельем. Эта информация поступила в Московский РОВД Бреста. Сотрудники по наркоконтролю и противодействию торговле людьми проверили полученные сведения. Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– В ходе осмотра жилья 29-летнего мужчины милиционеры нашли фрагменты упаковки, небольшую часть вещества растительного происхождения и семена. Было установлено, что брестчанин часто навещал престарелого дедушку в агрогородке Брестского района. Фигурант признался, что именно там находится тайное хранилище основного запаса зелья. В сельском доме милиция обнаружила и изъяла более 3 кг высушенной марихуаны.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
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Брестчанин в доме престарелого дедушки организовал тайник с марихуаной
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ