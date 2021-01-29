Брестским межрайонным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в отношении 30-летнего жителя областного центра. В конце прошлого года его задержали с четырьмя свертками, от которых он попытался избавиться. Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк рассказал:
– При проведении химической экспертизы эксперты УГКСЭ по Брестской области установили, что в свертках находились наркотические средства и психотропные вещества общей массой более 80 граммов: особо опасное психотропное вещество «ЛСД», порошкообразное вещество, содержащее в своем составе особо опасное психотропное вещество диметилтриптамин, порошкообразное вещество, содержащее в своем составе особо опасное психотропное вещество «2 С-В» и марихуана. В ходе обыска по месту жительства обвиняемого обнаружены и изъяты еще три наименования наркотиков и психотропов общей массой более 120 граммов. На допросе обвиняемый пояснил, что наркотики и психотропы он приобретал через интернет-магазин и продавал знакомым. В будущем хотел открыть свой интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. Расследование уголовного дела продолжается.
Дмитрий Иванюк дополнил, что в 2020 году следователями Брестской области расследовано 114 уголовных дел по ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси в отношении 143 обвиняемых.
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Брестчанин приобретал через интернет-магазин наркотики и психотропы для продажи знакомым
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Фото: Денис МАЛЫШИЦ