Житель областного центра купил подержанный грузовой автомобиль «Volvo». При регистрации транспортного средства в ГАИ VIN-номер авто вызвал сомнение. Владелец утверждал, что после покупки авто никаких манипуляций с ним не проводил. Была назначена экспертиза идентификационных маркировочных обозначений транспортных средств. Официальный представитель УГКСЭ по Брестской области Анна Мацкевич рассказала:
– В Брестском межрайонном отделе Государственного комитета судебных экспертиз при исследовании места расположения идентификационного номера было установлено, что лакокрасочное покрытие на номерной площадке отсутствует. На ней в одну строку клеймением выполнено обозначение идентификационного номера, не соответствующее заводским параметрам. Экспертами были выявлены штрихи знаков маркировки, не относящейся к имеющимся знакам и не совпадающие с ними по контурам и расположению. Кроме того, было установлено, что дублирующая табличка демонтировалась. Согласно выводам эксперта, идентификационный номер в автомобиле подвергался изменению путем удаления знаков первоначального номера с последующим нанесением вторичной маркировки, а также переустановки заводской таблички. По данному факту Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.
Фото: pixabay.com
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Брестчанин купил грузовой автомобиль с перебитым VIN-номером
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