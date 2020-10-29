Брестчане придумали схему ухода от налогов и задолжали около миллиона рублей

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Брестской области пресечена криминальная схема по уклонению от уплаты налогов.

Так, два брестских бизнесмена разработали и реализовали схему по минимизации уплаты налогов при осуществлении розничной торговли трикотажными изделиями посредством принадлежащего одному из них интернет-магазина. «Бизнесмены» не имели производственных площадей, рабочей силы и оборудования для пошива трикотажных изделий, а выступали только в роли продавцов путем перепродажи.

Официальный представитель УДФР КГК по Брестской области Валерий Велесницкий рассказал:

– Один из них с целью сокрытия выручки и занижения налоговой базы зарегистрировался на территории Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя. Он учредил два общества с ограниченной ответственностью, деятельностью которых управлял. Фиктивные сделки по отгрузке трикотажных изделий с минимальной наценкой в адрес указанных российских субъектов хозяйствования бизнесмен отражал в бухгалтерском учете своего белорусского предприятия. Применялись минимальные торговые надбавки – от 15 до 20% от стоимости товара, а при дальнейшей продаже конечным покупателям максимальные – в размере от 30 до 400%. Правда, товар уже был реализован в России через интернет-магазин по большей стоимости. Белорусское предприятие ушлого бизнесмена получало прибыль, необходимую только для содержания деятельности общества и уплаты в Республике Беларусь минимальных сумм налогов. Основной доход от бизнеса, аккумулированный на счетах российских субъектов хозяйствования, снимался подозреваемыми как личный доход. Государству был причинен ущерб в виде недоплаты более 925 тысяч руб.

В отношении брестчан возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание – лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом, а также права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Кстати, они свою вину признали и намерены до суда возместить причиненный ущерб в полном объеме.

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