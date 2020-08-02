Брест празднует День ВДВ

Сегодня в 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде прошли торжества по случаю 90-летия ВДВ. Их правопреемниками стали силы специальных операций, к которым относятся брестские десантники. В свой профессиональный праздник они традиционно устроили день открытых дверей и представили гостям красочное шоу. В нем – вся мощь соединения.

Тысячи зрителей, сотни тельняшек, беретов, десятки флагов. От голубого цвета, символизирующего крылатую пехоту, рябит в глазах. Еще на подходе к 38-й бригаде. Выездная торговля, сувениры – атмосфера праздника. Главное действо развернулось на плацу после поздравления от командующего ССО генерал-майора Вадима Денисенко, зампреда облисполкома Генналия Борисюка и первого командира бригады Георгия Ломовцева. Выступая, Вадим Денисенко отметил:

- Наши ССО - достойная составляющая Вооруженных Сил. Мы в любой момент готовы приступить к выполнению задач, без всякого доукомплектования, развертывания.

Все началось с награждения военнослужащих и тех, кто вышел в запас. Затем на плацу появились мажоретки, а в небе мастерство демонстрировали парашютисты бригады и ДОСААФ. Эффектные приемы бойцов десантно-штурмовых батальонов поддержали школьники-каратисты. С «огоньком» выступила разведка, показав элементы боевой подготовки: внезапную встречу с противником, рукопашный бой. Не обошлось без традиционных крушений плит.

Огневую мощь представила артиллерия и ПВО. На плац с грохотов влетели бронемашины и грузовики. В считанные секунды расчеты развернулись и вступили в учебный бой. Рокот зенитки и ухание гаубицы слышали далеко за пределами части. А дальше был боевой эпизод. Еще одна демонстрация боевой подготовки. По легенде противник захватил часть дороги и обосновался там. Подавляли врага с помощью минометов, БРТов и собственно, бойцов батальонов.

По словам комбрига, Александра Ильюкевича, подготовка к празднику заняла всего пару дней, минимально затратили силы на слаживание подразделений:

- Сегодня показана наша ежедневная работа. Самыми яркими моментами шоу можно назвать боевой эпизод по освобождению населенного пункта от заложников, парашютные прыжки. Очень важно военно-патриотическое воспитание молодежи. Ребята должны стремиться в будущем быть защитниками своей Родины.

Празднование Дня десантника продолжается. И в него втянулся весь Брест. По городу колесят машины с флагами ВДВ надписями: никто, кроме нас. Все проходит культурно. Без происшествий. К слову, фонтаны в городе отключать не собираются. Председатель горисполкома, Александр Рогачук, поздравляя десантников в своем телеграмм-канале резюмировал:

- Поступило очень много вопросов на тему отключения фонтанов в городе. Считаю, что этого делать не надо. Настоящий десантник в фонтан не полезет!