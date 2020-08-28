Брест получит миллион долларов на продвижение умного производства

Сегодня в Бресте подписаны документы проекта «Стимулирование потенциала технологий четвертой промышленной революции для инклюзивного и устойчивого промышленного развития в Беларуси». Общий бюджет – миллион долларов, координирующий орган – Министерство экономики Беларуси, партнеры в Беларуси – ЗАО «Брестский научно-технический парк», Брестский государственный технический университет.
Первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь рассказал о значимости проекта:
– Мы к сегодняшнему подписанию шли полтора года. Посещали штаб-квартиру ЮНИДО (Организация объединенных наций по промышленному развитию. – Прим. ред.) в Вене, договорились, что они нам помогут внедрять элементы индустрии 4:0 (массовое внедрение киберфизических систем в производство и обслуживание. – Прим. ред.) в нашей стране. Эксперты посещали Беларусь, посмотрели много региональных площадок, выбрали Брест. Проект будет реализован в ближайшие два года. Мы надеемся, что финансирование будет продолжено.
Директор Брестского технопарка Дмитрий Макарук дополнил:
– Задача проекта – закупка сложного технического оборудования, на сей раз фрезерно-токарного пятикоординатного станка с дополнительным робототехническим манипулятором. В этот станок можно загрузить сталь, с роботом он сможет работать практически сутки без участия человека. Человек дистанционно может смотреть, анализировать и усовершенствовать. Будет закупаться и другое оборудование, которым смогут воспользоваться резиденты технопарка и другие технологические и инновационные организации, которым оно может быть интересно. Часть средств проекта будет направлена на обучение, в том числе преподавателей БрГТУ, которые будут передавать новые знания студентам с использованием нового оборудования. У нас в Бресте есть профессора с мировым именем. В сфере ИТ это профессор Владимир Головко (нейронные сети, искусственный интеллект), он преподает и в Европе, и в США. Его ребята приходят в технопарк со своими проектами. В сфере строительства Виктор Тур – специалист с мировым именем, один из лучших специалистов по самонапрягающимся бетонам. Это персоналии, вокруг которых строится школа.
Первый заместитель Брестского горисполкома Вадим Кравчук напомнил, что ИТ-сфера, логистика и туризм – «три кита» развития Бреста:
– Благодаря этому проекту мы получаем воспроизводимую систему, которая позволит создавать новые организации и развивать в городе все направления.
Фото: Брестский горисполком
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Брест получит миллион долларов на продвижение умного производства
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