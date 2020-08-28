Брест получит миллион долларов на продвижение умного производства

рассказал о значимости проекта:(Организация объединенных наций по промышленному развитию. – Прим. ред.)(массовое внедрение киберфизических систем в производство и обслуживание. – Прим. ред.)дополнил:напомнил, что ИТ-сфера, логистика и туризм – «три кита» развития Бреста:Фото: Брестский горисполком