Брест получает новогодние поздравления от городов-побратимов

Видеороликами с теплыми словами и пожеланиями из-за границы поделился председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.



Глава города в этом году обзавелся персональным каналом в Telegram, где теперь практически ежедневно снабжает жителей областного центра актуальной информацией из первых рук, спрашивает их мнение насчет тех или иных инициатив и задуманных проектов. Тут же на днях Александр Рогачук начал публиковать первые поздравительные адреса от городов-побратимов Бреста с Новым годом и Рождеством.



Первая видео-открытка пришла от мэра словацкого Вранов-над-Топлёу Яна Рагана и его заместителей Милана Ткача и Душана Молека.



-- Друзья, славянские языки -- белорусский и словацкий -- достаточно близки и похожи. Целенаправленно не делал перевод и субтитры под коротким видео. На мой взгляд, все в поздравлении в целом понятно, -- рассказал председатель Брестского горисполкома.



Еще одно поздравление пришло из Рязани.



-- На протяжении долгих лет наши города связывают добрые партнерские отношения, -- обратилась к брестчанам председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская. – Мы дорожим дружбой с вами и очень хотим, чтобы наступающий год принес нам еще больше совместных экономических, образовательных и культурных проектов, теплых встреч. Этот Новый год мы встретим в семейном кругу, но пусть праздничные дни для каждого из вас будут по-настоящему волшебными и сказочными. Желаю, чтобы все испытания остались в прошлом, а загаданные желания обязательно сбылись.



Какие еще поздравления будут опубликованы в telegram-канале председателя Брестского горисполкома? Пока секрет. Но судя по тому, что городов-побратимов у Бреста больше трех десятков, приятных слов от зарубежных друзей и партнеров припасено немало.