Уровень заболеваемости COVID-19 в Бресте – на уровне пика первой волны. Область же пока не достигла пика. Вместе с тем ожидается, что уже на следующей неделе Брестчина выйдет на плато. Такое мнение высказал главный врач Брестской областной клинической больницы профессор Александр Карпицкий – член областного штаба по борьбе с распространением коронавируса и ответственный за Брестскую область в межрегиональном штабе, заседание которого под руководством координатора штаба Владимира Караника прошло в областной больнице.
Вторая волна отличается от первой: легких форм много, на амбулаторно-поликлиническом наблюдении пациентов больше, чем в стационаре. В поликлиниках Брестской области 80 контактных бригад, созданы колл-центры, к работе в которых привлекаются студенты медвузов и медколледжа.
В Брестской области для коронавирусных больных зарезервирована 4861 койка, заняты они далеко не все. В Бресте как инфекционные госпитали работают Центральная городская больница, городская больница №1, каждая третья койка в областной больнице также предназначена для пациентов с коронавирусом. Тубдиспансер и кожвендиспансер принимают пациентов на долечивание. Онкодиспансер – в режиме ожидания.
Проблем с масками и антисептиками нет. Александр Карпицкий недавно побывал на одном из швейных предприятий Бреста, где шьют маски:
- СИЗов хватает, запас на месяц, а то и больше. Что касается оборудования для лечения тяжелых больных, приведу данные по областной больнице. У нас 327 точек подключения кислорода – на сотню больше, чем в первую волну, 48 аппаратов ИВЛ, 13 наркозно-дыхательных аппаратов. Кислород сами вырабатываем из атмосферного воздуха. То есть путем фильтрации очищаем до состояния пригодного для применения в больничных условиях. Это медицинский кислород. Баллоны на данном этапе мы не используем. Они идут как резервная станция.
Фото: hospital.brest.by
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Брест по заболеваемости COVID-19 достиг уровня первой волны
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