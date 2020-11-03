Брест начали украшать к зимним праздникам

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Об этом заявил заместитель директора по наружному освещению КУП "Брестское дорожно-эксплуатационное предприятие" Григорий Табунов.Так, подготовку центральных улиц города к приближающимся праздникам коммунальщики начали 2 ноября.– поделился Григорий Табунов.На площадь Ленина вернется традиционная елка. Ее 24-метровый металлический каркас укутают натуральными еловыми лапками.Планируется, что к встрече Рождества и Нового года Брест будет готов в середине декабря.