Город уже начали украшать к зимним праздникам, сообщает БЕЛТА.
Фото носит иллюстративный характер
Об этом заявил заместитель директора по наружному освещению КУП "Брестское дорожно-эксплуатационное предприятие" Григорий Табунов.
Так, подготовку центральных улиц города к приближающимся праздникам коммунальщики начали 2 ноября.
– Существенных изменений в праздничной иллюминации не будет. Единственное, прошлогоднюю главную елку установим на набережной Мухавца. Вместо мяча-бриллианта верхушку украсит звезда. Теперь это будет елка Ленинского района, – поделился Григорий Табунов.
На площадь Ленина вернется традиционная елка. Ее 24-метровый металлический каркас укутают натуральными еловыми лапками.
Планируется, что к встрече Рождества и Нового года Брест будет готов в середине декабря.
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Брест начали украшать к зимним праздникам
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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