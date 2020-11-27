Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Израиле Евгений Воробьев принял приглашение раввината бреславских хасидов Израиля и посетил их общину, находящуюся в одном из старейших еврейских кварталов Иерусалима Меа Шеарим, пишет БЕЛТА.
Во встрече также принимал участие духовный лидер и сооснователь общины раввин Шмуэль Моше Крамер. Разговор сложился вокруг темы, связанной с паломничеством в сентябре текущего года израильских хасидов через Беларусь к месту захоронения основателя бреславского хасидского течения иудаизма рабби Нахмана.
Раввин Крамер поблагодарил от всех хасидов белорусское государство за оказанную паломникам помощь во время их пребывания на территории страны.
Участники паломничества рассказали, что их потрясло искреннее и бескорыстное гостеприимство белорусского народа. Раввин пожелал руководству страны и всем белорусам благополучия.
Фото: БЕЛТА
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Бреславские хасиды выразили благодарность белорусскому государству за помощь паломникам в сентябре
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