Брендовое топливо Мозырского НПЗ поступило в сеть АЗС

Новое топливо премиум-класса FLAGMAN производят на основе высококачественных неэтилированных бензинов АИ-95-К5-Евро. В его составе присутствуют вещества, которые защищают топливную систему машины от коррозии. Также добавлены компоненты, которые уменьшают трение в двигателе, что позволяет дополнительно экономить топливо.По информации производителя, использование топлива FLAGMAN дает возможность дольше сохранить работоспособность двигателя, а также ставить рекорды скорости и экономии топлива., - отметили на предприятии.