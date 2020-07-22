Брендовое топливо Мозырского НПЗ поступило на АЗС страны, пишет БЕЛТА.
Новое топливо премиум-класса FLAGMAN производят на основе высококачественных неэтилированных бензинов АИ-95-К5-Евро. В его составе присутствуют вещества, которые защищают топливную систему машины от коррозии. Также добавлены компоненты, которые уменьшают трение в двигателе, что позволяет дополнительно экономить топливо.
По информации производителя, использование топлива FLAGMAN дает возможность дольше сохранить работоспособность двигателя, а также ставить рекорды скорости и экономии топлива.
"Это объясняeтся тем, что в отличиe от других бeнзинов FLAGMAN сокращает количество отложений на впускных клапанах, снижает расход топлива максимум на 3% и обеспечивает чистоту карбюратора и топливных форсунок. Более того, уменьшает содержание вредных выбросов в отработавших газах автомобилей и обеспечивает бесперебойную работу двигателя в жестких зимних условиях", - отметили на предприятии.
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Брендовое топливо Мозырского НПЗ поступило в сеть АЗС
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