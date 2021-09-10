Бренд Uniqlo и Лувр представили совместную капсульную коллекцию

Японский бренд Uniqlo уже около четырех лет сотрудничает с одним из популярных художественных музеев в мире – Лувром. На днях они вновь всколыхнули мир моды своей совместной капсульной коллекцией. Какой она получилась – рассказываем и показываем в нашем материале.
В мужской и женской линейке капсулы сезона осень-зима 2021 в основном представлены футболки и свитшоты. Их отличие лишь в принтах.
Так, Uniqlo создал для женщин майки с изображениями картин «Большая одалиска» авторства Жана Огюста Доминика Энгра или «Амур и Психея». Рисунки представлены в технике коллажа, дополненной цветочными мотивами.
На мужских моделях изобразили три знаменитых шедевра: «Мона Лиза», «Ника Самофракийская» и «Венера Милосская». Над рисунками работал английский художник и дизайнер Питер Сэвилл. Их отличительной особенностью стали графические элементы.
В предыдущих коллекциях Uniqlo большой популярностью пользовались сумки-шопперы, поэтому бренд решил добавить в осенне-зимнюю капсулу изделия в четырех дизайнах.
Новая коллекция будет доступна уже этой осенью.
Фото: uniqlo.com