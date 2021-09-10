Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.97
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Бренд Uniqlo и Лувр представили совместную капсульную коллекцию

Бренд Uniqlo и Лувр представили совместную капсульную коллекцию

Японский бренд Uniqlo уже около четырех лет сотрудничает с одним из популярных художественных музеев в мире – Лувром. На днях они вновь всколыхнули мир моды своей совместной капсульной коллекцией. Какой она получилась – рассказываем и показываем в нашем материале. 


В мужской и женской линейке капсулы сезона осень-зима 2021 в основном представлены футболки и свитшоты. Их отличие лишь в принтах.

Так, Uniqlo создал для женщин майки с изображениями картин «Большая одалиска» авторства Жана Огюста Доминика Энгра или «Амур и Психея». Рисунки представлены в технике коллажа, дополненной цветочными мотивами.


На мужских моделях изобразили три знаменитых шедевра: «Мона Лиза», «Ника Самофракийская» и «Венера Милосская». Над рисунками работал английский художник и дизайнер Питер Сэвилл. Их отличительной особенностью стали графические элементы.  


В предыдущих коллекциях Uniqlo большой популярностью пользовались сумки-шопперы, поэтому бренд решил добавить в осенне-зимнюю капсулу изделия в четырех дизайнах. 

Новая коллекция будет доступна уже этой осенью. 




Фото: uniqlo.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы