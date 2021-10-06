Бренд Swarovski представил новые модели очков и аксессуаров для волос

Австрийский ювелирный бренд Swarovski выпустил новые модели очков и аксессуаров для волос. Изделия дополнили уже существующую коллекцию марки Dulcis.
Новая линейка вдохновлена направлением поп-арт. В ней дизайнеры в переплетении с богемным стилем и эстетикой австрийского наследия стремились показать изделия бренда в современной трактовке.
Помимо солнцезащитных очков и аксессуаров для волос в коллекцию вошли браслеты-шнурки. Для линейки Dulcis характерны объемные оправы для кристаллов и яркие цвета: желтый, розовый, голубой, фиолетовый, зеленый.
В продаже новая линейка появится с 19 октября. Стоимость изделий пока не раскрывается.
Фото: swarovski.com