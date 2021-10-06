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Бренд Swarovski представил новые модели очков и аксессуаров для волос

Австрийский ювелирный бренд Swarovski выпустил новые модели очков и аксессуаров для волос. Изделия дополнили уже существующую коллекцию марки Dulcis. 


Новая линейка вдохновлена направлением поп-арт. В ней дизайнеры в переплетении с богемным стилем и эстетикой австрийского наследия стремились показать изделия бренда в современной трактовке. 

Помимо солнцезащитных очков и аксессуаров для волос в коллекцию вошли браслеты-шнурки. Для линейки Dulcis характерны объемные оправы для кристаллов и яркие цвета: желтый, розовый, голубой, фиолетовый, зеленый. 


В продаже новая линейка появится с 19 октября. Стоимость изделий пока не раскрывается. 



Фото: swarovski.com
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