Бренд Swarovski представил новую коллекцию, вдохновленную австрийской столицей

Креативный директор Swarovski Джованна Батталья Энгельберт выпустила свою вторую полноценную коллекцию для австрийского бренда. Какой она получилась – рассказываем и показываем в нашем материале.
В линейку под названием Collection II вошли украшения, солнцезащитные очки, сумки и другие аксессуары.
При создании коллекции Джованна Энгельберт вдохновлялась Веной и всем, что связано с этим городом, в том числе работами художника Густава Климта.
По словам дизайнера, она создала изделия, в которых каждый сможет самовыражаться. Она также сделала ставку на гендерную нейтральность, именно поэтому в лукбуке коллекции позируют и женщины, и мужчины.
За рекламную кампанию отвечал фотограф Микаэль Янссон.
Фото: swarovski.com