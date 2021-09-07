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Бренд Swarovski представил новую коллекцию, вдохновленную австрийской столицей

Креативный директор Swarovski Джованна Батталья Энгельберт выпустила свою вторую полноценную коллекцию для австрийского бренда. Какой она получилась – рассказываем и показываем в нашем материале. 


В линейку под названием Collection II вошли украшения, солнцезащитные очки, сумки и другие аксессуары.

При создании коллекции Джованна Энгельберт вдохновлялась Веной и всем, что связано с этим городом, в том числе работами художника Густава Климта.


По словам дизайнера, она создала изделия, в которых каждый сможет самовыражаться. Она также сделала ставку на гендерную нейтральность, именно поэтому в лукбуке коллекции позируют и женщины, и мужчины.

За рекламную кампанию отвечал фотограф Микаэль Янссон. 













Фото: swarovski.com
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