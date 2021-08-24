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  2. Бренд Levi's представил новую коллекцию, посвященную японской культуре

Бренд Levi's представил новую коллекцию, посвященную японской культуре

Американский бренд Levi's показал новую осенне-зимнюю коллекцию.


Линейка получила незамысловатое название Made in Japan. Помимо того что коллекция была вдохновлена японской культурой, так еще для ее производства был использован насыщенно-синий деним, который изготавливался на самой активной фабрике по производству джинсовой ткани в Японии –Kaihara Denim Mill. 


В новую коллекцию вошли куртки и джинсы трех моделей. На одежду нанесены изображения японского флага. Отдельные элементы отсылают к рабочей униформе. 

Стоимость вещей варьируется от 200 до 250 долларов. 

Фото: levi.com
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