Бренд Levi's представил новую коллекцию, посвященную японской культуре

Американский бренд Levi's показал новую осенне-зимнюю коллекцию.
Линейка получила незамысловатое название Made in Japan. Помимо того что коллекция была вдохновлена японской культурой, так еще для ее производства был использован насыщенно-синий деним, который изготавливался на самой активной фабрике по производству джинсовой ткани в Японии –Kaihara Denim Mill.
В новую коллекцию вошли куртки и джинсы трех моделей. На одежду нанесены изображения японского флага. Отдельные элементы отсылают к рабочей униформе.
Стоимость вещей варьируется от 200 до 250 долларов.
Фото: levi.com