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  2. Бренд Levi's представил коллекцию с теннисисткой Наоми Осакой

Бренд Levi's представил коллекцию с теннисисткой Наоми Осакой

Американский бренд Levi's выпустил коллаборацию с японской теннисисткой, бывшей первой ракеткой мира Наоми Осакой. О том, что у них получилось, читайте и смотрите в нашем материале. 


В совместной коллекции дизайнер марки и спортсменка решили объединить спортивный стиль, женственные детали и японское культурное наследие. 


В линейке представлены топ-бюстье, шорты и необычное короткое кимоно с поясом оби. Поскольку Levi's активно развивает свое апсайкл-направление, все предметы одежды изготовлены из винтажного и переработанного денима.


Коллаборация уже представлена на официальном сайте бренда. 



Фото: levi.com
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