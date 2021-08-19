Бренд Levi's представил коллекцию с теннисисткой Наоми Осакой

Американский бренд Levi's выпустил коллаборацию с японской теннисисткой, бывшей первой ракеткой мира Наоми Осакой. О том, что у них получилось, читайте и смотрите в нашем материале.
В совместной коллекции дизайнер марки и спортсменка решили объединить спортивный стиль, женственные детали и японское культурное наследие.
В линейке представлены топ-бюстье, шорты и необычное короткое кимоно с поясом оби. Поскольку Levi's активно развивает свое апсайкл-направление, все предметы одежды изготовлены из винтажного и переработанного денима.
Коллаборация уже представлена на официальном сайте бренда.
Фото: levi.com