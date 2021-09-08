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  2. Бренд Karl Lagerfeld представил капсульную коллекцию осень-зима

Бренд Karl Lagerfeld представил капсульную коллекцию осень-зима

Немецкий бренд Karl Lagerfeld выпустил новую капсульную коллекцию. Что в ней необычного – рассказываем в нашем материале. 


В осенне-зимнюю линейку вошли трикотажные платья, свитеры, джинсы, пуховики, шубы из искусственного меха. В капсуле также представлены шарфы, шапки, панамы и сумки разных размеров. 

В коллекции присутствуют как спокойные цвета (черный, серый, белый), так и яркие (оранжевый и розовый). 


Помимо новой линейки, бренд показал обновленную монограмму. Теперь она состоит из переплетения букв К и L. При работе над логотипом специалисты вдохновлялись стилем ар-деко, который когда-то любил создатель бренда Карл Лагерфельд.   

Капсула уже доступна в фирменных магазинах Karl Lagerfeld.



Фото: karl.com
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