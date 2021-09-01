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Бренд Calvin Klein представил новую капсульную коллекцию

Американский бренд Calvin Klein выпустил новую капсулу в необычном оттенке. 


Для коллекции бренд переосмыслил некоторые свои знаковые модели. В новой капсуле представлены футболки, рубашки, боди, худи, джинсы и трикотажные платья, а из обуви в коллекции – кроссовки. В линейку аксессуаров вошли сумки и шапки.




Капсула получилась сдержанной, из декора на одежде размещен только логотип Calvin Klein Jeans. 

Главными оттенками коллекции стали черный и яркий неоново-лаймовый.  


Коллекция Black and Neon уже доступна на сайте бренда. 




Фото: calvinklein.com
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