Бренд Calvin Klein представил новую капсульную коллекцию

Американский бренд Calvin Klein выпустил новую капсулу в необычном оттенке.
Для коллекции бренд переосмыслил некоторые свои знаковые модели. В новой капсуле представлены футболки, рубашки, боди, худи, джинсы и трикотажные платья, а из обуви в коллекции – кроссовки. В линейку аксессуаров вошли сумки и шапки.
Капсула получилась сдержанной, из декора на одежде размещен только логотип Calvin Klein Jeans.
Главными оттенками коллекции стали черный и яркий неоново-лаймовый.
Коллекция Black and Neon уже доступна на сайте бренда.
Фото: calvinklein.com