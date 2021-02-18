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Брэди вслед за Осакой пробилась в финал Australian Open

Американка Дженнифер Брэди одолела чешку Каролину Мухову в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 6:4, 3:6, 6:4 и стала второй финалисткой турнира в женском одиночном разряде.


Осака стала первой финалисткой Australian Open в женском одиночном разряде

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Осака стала первой финалисткой Australian Open в женском одиночном разряде
За исключением прошлогоднего US Open, когда американка сенсационно дошла до полуфинала, она прежде никогда дальше  второго раунда на турнирах из серии Большого шлема не добиралась. Но на этом мейджоре она совершает самый настоящий прорыв. 

Мухова, кстати, тоже пробилась в полуфинал во многом неожиданно. Но сегодня ее турнирный путь в Мельбурне прерван. Хотя чешка до последнего боролась и, прежде чем поединок завершился, отыграла четыре матчбола – и все на чужой подаче.

Первой полуфиналисткой в женском одиночном разряде сегодня утром по нашему времени стала японка Наоми Осака, которая в своем полуфинале сломила сопротивление 23-кратной победительницы мейджоров Серены Уильямс из США – 6:3, 6:4.

Сегодня еще играется первый полуфинал в мужском одиночном разряде между сербом Новаком Джоковичем и россиянином Асланом Карацевым. А завтра отношения на этой стадии турнира выяснят грек Стефанос Циципас и Даниил Медведев из России.

Из белорусов в одиночных соревнованиях первого в сезоне турнира из разряда Большого шлема дольше всех задержалась Арина Соболенко, в поединке 1/8 финала уступившая Серене Уильямс – 4:6, 6:2, 4:6. Виктория Азаренко, Александра Саснович и Илья Ивашко вылетели в первом раунде, а Егор Герасимов – во втором.
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Фото: РЕЙТЕР
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