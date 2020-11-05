На днях американского актера заметили в доме его бывшей супруги после того, как он расстался с моделью Николь Потуральски. Об этом сообщает Lenta.ru.
Папарацци заметили Питта, когда тот подъехал к дому Джоли на своем автомобиле. Для того чтобы не попасть в объектив СМИ, актер зашел в особняк через черный вход. Сообщается, что он пробыл там полтора часа и покинул дом также через черный вход. Причина его визита к бывшей жене неизвестна, однако поклонники уже вовсю строят догадки. Одни надеются на воссоединение пары, а другие утверждают, что, скорее всего, он приезжал навестить детей.
Напомним, что в 2016 году Анджелина Джоли подала на развод. В августе 2020 года стало известно, что Питт начал встречаться с 27-летней моделью из Германии Николь Потуральски, однако в конце октября пара рассталась.
Фото: ТАСС
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Брэда Питта заметили в доме Анджелины Джоли после расставания с моделью
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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