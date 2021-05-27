Американский актер Брэд Питт выиграл суд у бывшей супруги Анджелины Джоли и получил совместную опеку над детьми. Об этом сообщает Super.ru.
Судебные разбирательства знаменитостей длятся уже около пяти лет. Актриса не возражала против совместной опеки, но, как сообщается, были «другие проблемы, вызывающие ее озабоченность». Джоли также хотела, чтобы дети высказались в суде (что в Калифорнии разрешено с 14 лет), но эта просьба была отклонена.
Напомним, у пары шестеро детей. Старшего сына Мэддокса решение суда не касается, так как он уже совершеннолетний.
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Брэд Питт выиграл суд у Анджелины Джоли
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