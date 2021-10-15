Бразильцы разгромили сборную Уругвая в матче квалификации ЧМ по футболу

Уругвайцы представляют собой достаточно серьезную силу, но в октябрьское международное окно они были словно сами не свои: поделили очки с колумбийцами (0:0), а затем без вариантов проиграли аргентинцам (0:3) и вот сейчас бразильцам. Причем счет абсолютно по игре.Пентакампеоны имели ощутимое преимущество, превзошли соперника буквально по всем главным статистическим показателям (владение мячом – 55% на 45%, удары – 22:5, в створ ворот – 13:3, угловые – 3:2), создали у чужих владений куда больше остроты и, главное, оказались хороши в реализации.Весомую заявку на успех бразильцы сделали уже к 18-й минуте, когда повели с разницей в два мяча, а в дальнейшем они еще больше нарастили свое преимущество.Голевой дубль в составе сборной Бразилии оформил Рафинья (18-я, 58-я минуты), еще по разу отличились Неймар (10) и Габриэл Барбоза (83). А у уругвайцев единственный мяч на свой счет записал Луис Суарес (77).В других матчах тура сборная Боливии разгромила парагвайцев – 4:0, колумбийцы и эквадорцы сыграли вничью – 0:0, команда Аргентины сломила сопротивление перуанцев – 1:0, а чилийцы победили сборную Венесуэлы – 3:0.Турнирная таблица на данный момент выглядит следующим образом: 1. Бразилия – 31 очко (11 матчей). 2. Аргентина – 25 (11). 3. Эквадор – 17 (12). 4. Колумбия – 16 (12). 5. Уругвай – 16 (12). 6. Чили – 13 (12). 7. Боливия – 12 (12). 8. Парагвай – 12 (12). 9. Перу – 11 (12). 10. Венесуэла – 7 (12).По ходу отборочного турнира в Южной Америке каждая сборная сыграет с каждой дома и в гостях, то есть проведет по 18 встреч. Четыре лучшие дружины получат прямые путевки в финальную стадию ЧМ, а команда, которая финиширует пятой, сыграет в межконтинентальном плей-офф.