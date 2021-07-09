Спойлер: запах не очень приятный. Подробности приводит ТАСС.
Первый бразильский космонавт Маркус Понтес пояснил, что первое время в космос запахи не чувствуются. «Как при заболевании COVID-19», – сравнил Понтес.
Однако он отметил, что сам по себе космос имеет запах. «Я не знал этого, но в тот момент, когда после пристыковки я открывал люк «Союза», Джеф Уильямс (астронавт NASA участвовавший в той же экспедиции на МКС в 2006), для которого это был уже не первый полет, сказал мне обратить внимание на запах космоса. Я не мог поверить, но космос пахнет серой», – поделился Понтес. Он добавил, что запах не слишком приятный.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
1006
Бразильский космонавт рассказал, как пахнет космос
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter