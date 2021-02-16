Двум братьям-закладчикам грозит до 15 лет лишения свободы за распространение наркотиков

Братья 32 и 29 лет проживают в агрогородке Буйничи Могилевского района, оба ранее неоднократно судимы за имущественные преступления. В арендованном авто оперативники нашли около 50 свертков общей массой более 60 г с особо опасным психотропным веществом альфа-PVP. На этой машине подозреваемые, забрав партию наркотика из условленного места, собирались разложить его по тайникам в пригороде столицы. Это их второй визит в Минский район, до недавнего времени парни раскладывали наркотики только в окрестностях Могилева, Бобруйска и Горок. Часть наркотиков, спрятанных мужчинами в ходе прошлого визита в пристоличный район, наркопотребители уже забрали. Другую часть обнаружили оперативники по полученным от задержанных координатам.Зарабатывать таким способом фигуранты стали два месяца назад. О такой "работе" они узнали с помощью Telegram. Весь период работали на один магазин. Братьев завлекло обещание оплаты за каждую закладку по $8–10, но потом всплыли другие подробности. Деньги заплатят тогда, когда будет распродана вся разложенная партия наркотиков. Подозреваемые признались, что полученная "зарплата" не оправдала их ожиданий.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта, санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.Фото УВД Минского облисполкома