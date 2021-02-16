Оперативники задержали двух братьев-закладчиков около деревни Приморье Минского района, сообщает УВД Минского облисполкома.
Братья 32 и 29 лет проживают в агрогородке Буйничи Могилевского района, оба ранее неоднократно судимы за имущественные преступления. В арендованном авто оперативники нашли около 50 свертков общей массой более 60 г с особо опасным психотропным веществом альфа-PVP. На этой машине подозреваемые, забрав партию наркотика из условленного места, собирались разложить его по тайникам в пригороде столицы. Это их второй визит в Минский район, до недавнего времени парни раскладывали наркотики только в окрестностях Могилева, Бобруйска и Горок. Часть наркотиков, спрятанных мужчинами в ходе прошлого визита в пристоличный район, наркопотребители уже забрали. Другую часть обнаружили оперативники по полученным от задержанных координатам.
Зарабатывать таким способом фигуранты стали два месяца назад. О такой "работе" они узнали с помощью Telegram. Весь период работали на один магазин. Братьев завлекло обещание оплаты за каждую закладку по $8–10, но потом всплыли другие подробности. Деньги заплатят тогда, когда будет распродана вся разложенная партия наркотиков. Подозреваемые признались, что полученная "зарплата" не оправдала их ожиданий.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта, санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Фото УВД Минского облисполкома
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Двум братьям-закладчикам грозит до 15 лет лишения свободы за распространение наркотиков
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