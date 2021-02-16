Брал в аренду авто и не возвращал: в Минске возбуждено дело о крупном мошенничестве

Фигурантом является 54-летний житель Витебской области.По материалам дела, с октября 2020 года по январь 2021-го мужчина на различных сайтах находил объявления о сдаче в аренду автомобилей. Он связывался с арендодателями (ИП либо организации) и договаривался о встрече.– пояснилаУ следователей есть основания полагать, что гражданин сбывал арендованные авто без переоформления, в том числе и на территории России. В ходе расследования устанавливаются местонахождения машин и личностей покупателей. Уже известно о 13 эпизодах преступной деятельности. Некоторые из имеющихся фактов позволяют полагать, что их было больше. За указанный период 54-летний уроженец Витебщины завладел денежными средствами на общую сумму не менее ста тысяч белорусских рублей.Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 (мошенничество в особо крупном размере) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.