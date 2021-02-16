В столице возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий, сообщает Управление Следственного комитета по Минску.
Фигурантом является 54-летний житель Витебской области.
По материалам дела, с октября 2020 года по январь 2021-го мужчина на различных сайтах находил объявления о сдаче в аренду автомобилей. Он связывался с арендодателями (ИП либо организации) и договаривался о встрече.
– Обвиняемый заключал договор аренды и получал транспортное средство. Все действия он совершал от своего имени, предъявлял свой паспорт. В нужный срок автомобили он не возвращал – арендодатели заявляли в правоохранительные органы, – пояснила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.
У следователей есть основания полагать, что гражданин сбывал арендованные авто без переоформления, в том числе и на территории России. В ходе расследования устанавливаются местонахождения машин и личностей покупателей. Уже известно о 13 эпизодах преступной деятельности. Некоторые из имеющихся фактов позволяют полагать, что их было больше. За указанный период 54-летний уроженец Витебщины завладел денежными средствами на общую сумму не менее ста тысяч белорусских рублей.
Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 (мошенничество в особо крупном размере) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Брал в аренду авто и не возвращал: в Минске возбуждено дело о крупном мошенничестве
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ