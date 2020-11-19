Браконьеры вылавливают мелкого судака на Заславском водохранилище

Один из нарушителей выловил 18 судаков – и всего одна особь из целого улова достигла 40 сантиметров. Любители отдыха с удочкой объясняют это тем, что жалко отпускать добычу, если уж клюнула. Однако в Госинспекции напомнили: один незаконно добытый судак обойдется в шесть базовых величин (162 рубля).Промысловая мера (минимальный размер рыбы) устанавливается, чтобы исключить добычу молодых особей, не успевших вырасти и дать потомство. Она определена для 15 видов рыб. Например, размер выловленного судака должен быть не менее 40 сантиметров – рыбу, не достигшую такой длины, следует отпустить. Принятые нормы опираются на исследования ученых, которые полагают, что 40-сантиметровый судак хотя бы один раз уже успел отнереститься, в отличие от особи меньшего размера.Для белорусских рыбаков судак – желанная добыча. К сожалению, зарыблять этим видом водоемы невозможно – в стране нет такого рыбопосадочного материала. Чтобы создать условия для размножения вида, каждую весну на Заславском водохранилище активные рыбаки проводят акции по созданию нерестилищ для судака. В то же время некоторые другие любители лова на том же водоеме без зазрения совести вылавливают судаков, не достигших промысловой меры, уничтожая рыбные запасы водоема и сводя на нет все усилия.Такую рыбу, как лещ, окунь, карась, плотва можно вылавливать без ограничения по промысловой мере.