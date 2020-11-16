БПЦ ужесточила противоэпидемические меры в храмах

В дополнение к данным ранее рекомендациям определено, что духовенству, монашествующим и мирянам при совершении домашнего молитвенного правила следует возносить молитвы о скорейшем выздоровлении заболевших, об упокоении душ почивших и о даровании каждому жителю Беларуси, особенно врачам и медработникам, терпения, крепости и силы духа, искренней веры в Бога и надежды на Божественное милосердие. В храмах следует соблюдать рекомендованную безопасную дистанцию между молящимися в 1,5–2 метра. В многолюдных приходах при благоприятной погоде следует организовывать аудиотрансляцию богослужения вне стен храма для возможности молитвы на улице. Прихожанам пожилого возраста рекомендуется посещать храм в будние дни. При наличии у себя или у совместно проживающих близких любых признаков простудного заболевания благословляется воздерживаться от посещения храмов и общественных мест.Мирянам при посещении храмов необходимо соблюдать масочный режим. Настоятелям приходов следует озаботиться наличием одноразовых масок у храмовых дежурных и работников свечных ящиков для раздачи приходящим в храм людям. Сотрудникам храма и волонтерам, взаимодействующим с прихожанами, благословляется обязательное использование масок и перчаток.Стекло икон и киотов должно тщательно протираться спиртосодержащими веществами перед каждым целованием святыни. Дверные ручки и иные поверхности, к которым регулярно прикасаются люди в храме, надлежит в обязательном порядке обрабатывать антисептическими средствами не реже одного раза в 30 минут. В притворах у входа в храмы следует установить дезинфекционные диспенсеры и своевременно их пополнять. Для написания записок на поминовение следует предлагать каждому человеку отдельную ручку либо карандаш, периодически их дезинфицируя.Священнослужителям при общении с прихожанами следует носить медицинские маски, воздерживаться от благословения через целование руки, а также от преподания верующим креста для целования, которым следует осенять молящихся в знак благословения. Скорректированы также правила совершения исповеди. Вопрос возможности посещения для совершения таинств и треб болящих, находящихся на стационарном лечении в медучреждениях и на дому, решается в индивидуальном порядке при обязательном соблюдении рекомендаций Минздрава и Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению БПЦ. Дежурства священнослужителей в многоклирных приходах надлежит отменить до улучшения эпидемиологической обстановки. Также даны другие рекомендации священнослужителям, церковнослужителям и сотрудникам приходов, подворий и монастырей.