БПХО получит кредит под гарантию правительства для полной загрузки мощностей

Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение получит кредит под гарантию правительства для полной загрузки мощностей, рассказал заместитель премьер-министра Юрий Назаров во время посещения БПХО, передает БЕЛТА.

- Это серьезное, мощное предприятие, которое задает определенную политику в своей области. И хотя сегодня мощности его загружены не полностью, предприятие работает. И главное - в нынешних условиях мы сохранили коллектив, не прирастают на складах запасы готовой продукции. Сегодня, чтобы загрузить все производственные мощности, предприятию требуется поддержка со стороны государства на закупку материалов и сырья. И этот вопрос может быть решен: есть механизм оказания помощи в рамках указа №143. Они получат кредитные средства под гарантию правительства, - отметил Юрий Назаров.

Благодаря этому в сентябре БПХО должно выйти на полную загрузку мощностей.

- А это в свою очередь и полная занятость, и достойная зарплата, - подчеркнул вице-премьер.

Получив в свое время поддержку со стороны государства, БПХО провело масштабную модернизацию. Однако, как заметил Юрий Назаров, нельзя останавливаться на достигнутом, иначе могут обойти конкуренты.

- Если не будет постоянной модернизации, вы отстанете, это очевидно. Масштабная модернизация не нужна, она уже проведена, а вот точечно обновлять производство необходимо постоянно, - сказал он.

Юрий Назаров считает важным наращивание экспорта продукции в европейские страны. Сегодня БПХО поставляет на рынки Европы порядка 10% выпускаемой продукции.

Вице-премьер также пообщался с работниками предприятия. Один из вопросов касался того, как планируется поддерживать многодетные семьи.

- Это приоритетное направление нашей политики. Об этом постоянно говорит и Президент. В очередной раз подчеркнул он это и на совещании с руководством экономического блока страны. И в первую очередь продолжится поддержка жилищного строительства для многодетных семей, - отметил Юрий Назаров.

У вице-премьера поинтересовались возможностью использования электроэнергии для нужд отопления после введения БелАЭС.

- В первую очередь мы будем стимулировать повышение потребления электроэнергии со стороны населения, а также заниматься модернизацией ЛЭП, на которые ляжет более высокая нагрузка. Насколько экономически целесообразно переделывать существующие коммуникации под электричество - нужно серьезно просчитывать, - подчеркнул Юрий Назаров.

Вице-премьер также посетил филиал ЗАО "Атлант" - Барановичский станкостроительный завод, где ознакомился с производством и пообщался с трудовым коллективом.