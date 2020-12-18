Бойцы студенческих отрядов приняли эстафету патриотического проекта «Память сердца»

Командиры, комиссары и бойцы студенческих отрядов почтили минутой молчания память погибших, возложили к обелиску цветы, зажженными лампадами выложили слово «Память». Главная миссия нового поколения – сохранить для потомков имена людей, пожертвовавших собой ради нашей свободы, уверен студент Витебского государственного университета имени П. М. Машерова, комиссар Всебелорусской молодежной стройки «Город молодости» в Островце 2020 года Никита Савкин:Митинг-реквием «Память сердца» стал центральным событием обучающего семинара «Школа подготовки руководителей трудовых проектов», который Республиканский штаб студенческих отрядов БРСМ проводит в этот уик-энд. В программе у будущих командиров и комиссаров –полезные практикумы и тренинги, рассказывает комиссар Республиканского штаба студенческих отрядов Семен Коляда:Фото: БРСМ