13 декабря в Дятловском районе стартовал Республиканский патриотический проект «Память сердца». В местах, связанных с событиями Великой Отечественной войны, молодые люди организуют митинги-реквиемы. Сегодня эстафету памяти приняли участники студенческих отрядов. Бойцы со всей страны собрались у монумента «Врата памяти», расположенного в мемориальном комплексе «Тростенец».
Командиры, комиссары и бойцы студенческих отрядов почтили минутой молчания память погибших, возложили к обелиску цветы, зажженными лампадами выложили слово «Память». Главная миссия нового поколения – сохранить для потомков имена людей, пожертвовавших собой ради нашей свободы, уверен студент Витебского государственного университета имени П. М. Машерова, комиссар Всебелорусской молодежной стройки «Город молодости» в Островце 2020 года Никита Савкин:
– После митинга для нас провели экскурсию по мемориальному комплексу. В этом месте погибло около 200 тысяч людей – от таких фактов мурашки по коже. Начинаешь еще больше ценить мир и спокойствие.
Митинг-реквием «Память сердца» стал центральным событием обучающего семинара «Школа подготовки руководителей трудовых проектов», который Республиканский штаб студенческих отрядов БРСМ проводит в этот уик-энд. В программе у будущих командиров и комиссаров –полезные практикумы и тренинги, рассказывает комиссар Республиканского штаба студенческих отрядов Семен Коляда:
– В отрядах происходит смена поколений: студенты, которые раньше были у руля, выпускаются, им нужно подготовить достойную смену. Этим мы и займемся. Познакомим новичков с более опытными ребятами, расскажем о нормативных документах, традициях движения.
Фото: БРСМ
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Бойцы студенческих отрядов приняли эстафету патриотического проекта «Память сердца»
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