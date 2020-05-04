Бойцы молодежного отряда охраны правопорядка Гродненского госмедуниверситета навели порядок в местах захоронений участников Великой Отечественной войны

Задача конкретна – навести порядок в местах захоронений участников Великой Отечественной войны. Индивидуальные могилы (всего их там 25) находятся под постоянным вниманием молодежного отряда.Анна Киселевская добавляет:Боец молодежного отряда Илья Чабай также не скрывает переполняющих его эмоций:Как заверила первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ Анна Саросек, подобные акции в преддверии 9 Мая будут проводиться на Гродненщине каждый день.Фото: Гродненский городской комитет БРСМ