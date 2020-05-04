Как сообщила корреспонденту sb.by второй секретарь Гродненского городского комитета БРСМ Анна Киселевская, сегодня бойцы молодежного отряда охраны правопорядка «Авангард Гродненского государственного медицинского университета» (представляющие первичную организацию БРСМ этого высшего учебного заведения), «вооружившись» граблями, лопатами, мешками для мусора, отправились на кладбище Аульс.
Задача конкретна – навести порядок в местах захоронений участников Великой Отечественной войны. Индивидуальные могилы (всего их там 25) находятся под постоянным вниманием молодежного отряда.
Анна Киселевская добавляет:
– Это особый год, юбилейный. И эти первые майские дни – тоже особенные! Они наполнены какой-то неповторимой атмосферой ожидания большого праздника, может быть, одного из самых значимых в мировой истории. Сохранить память о тех годах, передавать ее из поколения к поколению – наша прямая задача. Необходимо ценить каждую возможность прикоснуться к подвигу, лично поклониться стойкости и мужеству тех, кто внес свой вклад в Великую Победу.
Боец молодежного отряда Илья Чабай также не скрывает переполняющих его эмоций:
– Наш скромный труд – это дань уважения ветеранам войны, дожившим до Дня Великой Победы, и тем, кто пал смертью храбрых на поле битвы. Они спасли не только свою Родину, но и весь мир от коричневой чумы. Мы, потомки героев, должны чтить их память, сколько бы лет не прошло с той героической и одновременно трагической поры. Это наш долг и наша святая обязанность.
Как заверила первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ Анна Саросек, подобные акции в преддверии 9 Мая будут проводиться на Гродненщине каждый день.
Фото: Гродненский городской комитет БРСМ
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Бойцы молодежного отряда охраны правопорядка Гродненского госмедуниверситета навели порядок в местах захоронений участников Великой Отечественной войны
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