«Бойцовский остров» UFC должен заработать в июне

Так называемый Бойцовский остров, который организует глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт, должен должен принять первые бои в июне, сообщил сотрудник ESPN Брэтт Окамото.





Напомним, по задумке Уайта, "бойцовский остров" должен стать безопасным местом для проведения турниров UFC во время пандемии коронавируса. Его местоположение пока не называется, сообщалось только, что речь идет о некоем частном острове. На пляже острова, как пишет ТАСС, к июню должен быть установлен октагон (восьмиугольная клетка, в которой проводятся бои).

Накануне было объявлено, что турнир UFC 249, который изначально должен был пройти в Нью-Йорке, состоится 9 мая в Джексонвилле во Флориде. Главным событием турнира должен был стать бой за звание чемпиона в легком весе между обладателем пояса россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Однако россиянин из-за пандемии коронавируса отказался от участия и был заменен американцем Джастином Гейджи.

ФОТО: vk.com/ufc





