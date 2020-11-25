Российского бойца смешанных единоборств (ММА) Ислама Абасова задержали в Москве после дорожного конфликта, пишет ТАСС.
Собеседник информационного агентства проинформировал, что по итогам дорожного конфликта один из его участников обратился в правоохранительные органы с заявлением. Ислама Абасова доставили в полицию, а позже отпустили. Проводится проверка.
Известно, что дорожный конфликт начался после того, как одна из машины (чья именно – не уточняется) перегородила проезжую часть. При этом сам Ислам Абасов подчеркнул, что драки не было.
4 декабря Ислам Абасов должен был провести поединок против иранца Амира Алиакбари на турнире в Сингапуре. Бой отменен.
Фото: ТАСС
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Бойца ММА задержали в Москве после дорожного конфликта
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