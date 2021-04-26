24–25 апреля в окружении домов традиционной белорусской деревни конца XIX – начала XX века в Музее народной архитектуры и быта прошел военно-исторический фестиваль «Няскончаны ўрок. Забытыя старонкi беларускай гicторыi».
Участники фестиваля смогли почти по-настоящему перенести себя и зрителей в атмосферу времени Первой мировой войны, показав инсценированный бой между немецкими и российскими войсками во время «Свентянского прорыва», когда кайзеровская армия прорвала линию фронта и дошла до самого Минска.
Кроме того, еще более достоверно у реконструкторов получилось воссоздать повседневный быт и досуг немецких и российских солдат в походных лагерях и полевом госпитале, а также развлечь зрителя стрельбой в тире Первой мировой, кавалерийскими курсами, особенностями штыкового боя и задорным солдатским юмором.
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Бой Первой мировой войны в белорусской деревне реконструировали в Строчицах
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