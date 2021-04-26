Бой Первой мировой войны в белорусской деревне реконструировали в Строчицах

Участники фестиваля смогли почти по-настоящему перенести себя и зрителей в атмосферу времени Первой мировой войны, показав инсценированный бой между немецкими и российскими войсками во время «Свентянского прорыва», когда кайзеровская армия прорвала линию фронта и дошла до самого Минска.Кроме того, еще более достоверно у реконструкторов получилось воссоздать повседневный быт и досуг немецких и российских солдат в походных лагерях и полевом госпитале, а также развлечь зрителя стрельбой в тире Первой мировой, кавалерийскими курсами, особенностями штыкового боя и задорным солдатским юмором.