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  2. Борт British Аirways после вынужденной посадки остается в Ташкенте из-за технической неисправности

Борт British Аirways после вынужденной посадки остается в Ташкенте из-за технической неисправности

Boeing-777 авиакомпании British Аirways, который выполнял рейс по маршруту Исламабад – Лондон и из-за смерти 83-летней пассажирки совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Ташкента, пока не может продолжить полет по техническим причинам, проинформировали ТАСС в администрации воздушной гавани.

Архивное фото

После того как самолет был дозаправлен, у него отказал один из топливных насосов. Для устранения неисправности были привлечены сотрудники Uzbekistan Airways Technics, которым оформили допуск на воздушное судно, сообщил представитель аэропорта.

Сейчас лайнер стоит на запасной стоянке, а пассажиры ожидают вылета в зале для транзитных пассажиров. Предполагается, что после того, как завершатся необходимые ремонтные работы и будут оформлены все необходимые в подобных случаях документы, Boeing-777 вылетит к месту назначения.
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Фото: РЕЙТЕР
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