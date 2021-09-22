Борт British Аirways после вынужденной посадки остается в Ташкенте из-за технической неисправности

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После того как самолет был дозаправлен, у него отказал один из топливных насосов. Для устранения неисправности были привлечены сотрудники Uzbekistan Airways Technics, которым оформили допуск на воздушное судно, сообщил представитель аэропорта.Сейчас лайнер стоит на запасной стоянке, а пассажиры ожидают вылета в зале для транзитных пассажиров. Предполагается, что после того, как завершатся необходимые ремонтные работы и будут оформлены все необходимые в подобных случаях документы, Boeing-777 вылетит к месту назначения.