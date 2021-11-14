Боррель призвал допустить гуманитарные организации к беженцам на границу

…Непонятно только, почему с этими призывами Боррель не обращается напрямую к властям Польши? Ведь Беларусь, со своей стороны, уже сделала и делает все возможное, чтобы облегчить жизнь беженцев в лагере. За пять дней в лагерь было доставлено более 18 тонн продуктов и 7 тонн воды, обеспечен подвоз дров, установлены палатки, дизельные электрогенераторы, организовано оказание медицинской помощи. И сделано это по поручению Александра Лукашенко.Учитывая, что с белорусской стороны вход, что называется, свободный, эти слова касаются поляков. Варшава явно закусила удила в этом вопросе и резко ограничила доступ для правозащитников в приграничные районы.Интересно, будет ли меняться риторика и, самое главное, поведение Польши с учетом того, что именно хочет от нее Брюссель? Боррель потребовал не использовать мигрантов в своих целях, а польская хунта именно этим и промышляет, накручивая истерию внутри своего общества и отвлекая его внимание от других проблем.