Боровик: у Беларуси тысячелетняя история взаимного сотрудничества и решения вопросов в интересах всех сторон

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– сказал Вадим Боровик.Политолог отметил, что у Беларуси тысячелетняя история взаимного сотрудничества и решения вопросов в интересах всех сторон., – сказал политолог.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.