Боровик: у Беларуси тысячелетняя история взаимного сотрудничества и решения вопросов в интересах всех сторон

Об этом в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявил политолог Вадим Боровик:
– Мы могли бы помочь нашим соседям в вопросе мигрантов, подставить плечо. Мы делали это на протяжении многих лет. Если хотите получить результат, обращайтесь к Президенту, к главе МИД, к председателю Госпогранкомитета Беларуси. Сядьте с ними за стол переговоров и выработайте грамотное и цивилизованное решение. Это нормальная практика, любой конфликт всегда заканчивается переговорами. Все решится в лучшем виде и для мигрантов, и для белорусов, и для поляков, и для прибалтов, – сказал Вадим Боровик.
Политолог отметил, что у Беларуси тысячелетняя история взаимного сотрудничества и решения вопросов в интересах всех сторон.
– Чем дольше Польша, Литва и Латвия будут оттягивать этот момент, тем больше будут расплачиваться, – сказал политолог.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.