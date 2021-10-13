Боровик: школа должна не только давать знания, но и выпускать гражданина

– считает Вадим Боровик.Гость программы рассказал, что в обновленном кодексе будет сделан больший акцент на прикладное применение знаний. К примеру, студент с целевым направлением, только начиная учиться, будет закрепляться за определенным предприятием и там с первого курса проходить практику. Таким образом компания сможет быть уверенной в том, что специалистов будет хватать:Политолог также отметил, что его настораживает, когда молодые люди после получения образования на родине уезжают в другую страну, считая, что там лучше: