Боровик: школа должна не только давать знания, но и выпускать гражданина

Таким мнением в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» поделился политолог Вадим Боровик, комментируя обновленный Кодекс об образовании:
– Обновлением кодекса занимаются опытные люди, он также на контроле у Президента. Хочу, чтобы у белорусов было понимание, что в нашей системе образования все неплохо. В Беларуси обучается несколько десятков тысяч студентов, у нас постоянно растет рейтинг вузов, ребята показывают результаты на международных соревнованиях. Однако мир развивается, приходят новые технологии, и мы должны отвечать веяниям времени. К тому же [анализируя события прошлого года], мы не должны терять нить патриотического, семейного и ценностного воспитания. Школа должна не только давать знания, но и выпускать гражданина, – считает Вадим Боровик.
Гость программы рассказал, что в обновленном кодексе будет сделан больший акцент на прикладное применение знаний. К примеру, студент с целевым направлением, только начиная учиться, будет закрепляться за определенным предприятием и там с первого курса проходить практику. Таким образом компания сможет быть уверенной в том, что специалистов будет хватать:
– Прикладной характер образования очень важен, так мы сможем правильно распределять бюджетные места и понимать, как набирать специалистов.
Политолог также отметил, что его настораживает, когда молодые люди после получения образования на родине уезжают в другую страну, считая, что там лучше:
– Беларусь – это наш дом, так давайте постараемся, чтобы наша страна была первой в мире.