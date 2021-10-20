Боровик: проект «Восточное партнерство» большей частью использовался для вовлечения государств в геополитические игры

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На вопрос ведущего программы: «Что для нас сегодня «Восточное партнерство», учитывая, что еще 28 июня мы приостановили свое членство в нем?» – политолог ответил так:Политолог считает, что в Европе страны Прибалтики и Польшу считают государствами «второго уровня», а у Беларуси при более тесном взаимодействии с ЕС в глазах государств – участников союза и вовсе был бы статус «третьего уровня».подчеркнул Вадим Боровик.Ведущий программы пояснил: беглые в Польше и Литве надеются, что на саммит проекта в декабре позовут кого-то из них. По мнению Вадима Боровика, такое решение даст странам –участницам «Восточного партнерства» понять: это