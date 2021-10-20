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  2. Боровик: проект «Восточное партнерство» большей частью использовался для вовлечения государств в геополитические игры

Боровик: проект «Восточное партнерство» большей частью использовался для вовлечения государств в геополитические игры

Таким мнением политолог Вадим Боровик поделился в эфире телеканала ОНТ в программе «Объективно».

Архивное фото

На вопрос ведущего программы: «Что для нас сегодня «Восточное партнерство», учитывая, что еще 28 июня мы приостановили свое членство в нем?» – политолог ответил так:

– Нам никогда не надо переживать по поводу международных структур, где мы не можем эффективно работать, где наш голос не хотят слышать. Ведь вопрос не в том, что Беларусь вела себя недолжным образом в «Восточном партнерстве». Напротив, мы всегда говорили, что наши двери для сотрудничества открыты и мы готовы в рамках «Восточного партнерства» взаимодействовать [с другими странами] в первую очередь в тех вопросах, которые касаются торгово-экономического сотрудничества. Но проект использовался большей частью для вовлечения в определенные игры. В том числе – геополитические.

Политолог считает, что в Европе страны Прибалтики и Польшу считают государствами «второго уровня», а у Беларуси при более тесном взаимодействии с ЕС в глазах государств – участников союза и вовсе был бы статус «третьего уровня». 

– Не участвуя в «Восточном партнерстве», мы ослабляем его. Нельзя исключить страну в центре Европы! – подчеркнул Вадим Боровик.

Ведущий программы пояснил: беглые в Польше и Литве надеются, что на саммит проекта в декабре позовут кого-то из них. По мнению Вадима Боровика, такое решение даст странам –участницам «Восточного партнерства» понять: это «не эффективный орган сотрудничества, который может поднять их статус, а организация, которая является центром влияния на их внутреннюю политику».
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Фото: Михалевич Диана
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