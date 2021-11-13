Боровик: именно белорусское общество и руководство страны оказывает реальную помощь беженцам

Об этом политолог Вадим Боровик сообщил в эфире канала «Беларусь 1». Эксперт отметил:

- Сегодня в Европе те декларируемые принципы прав человека и свобод используются абсолютно манипулятивно. С другой стороны, Беларусь демонстрирует то, что именно мы соблюдаем гуманитарное право, именно мы понимаем, что такое свобода, демократия, права человека. Прежде всего это право на жизнь, на нормальные условия жизнедеятельности, на пищу, на кров насущный… Вот это мы даем. Сегодня именно белорусское общество и руководство Беларуси оказывает реальную помощь беженцам, которые бегут не к нам. Они бегут в Европу.