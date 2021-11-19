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  2. Боровик: ЕС фактически признал, что основной трафик беженцев идет не через Беларусь

Боровик: ЕС фактически признал, что основной трафик беженцев идет не через Беларусь

Об этом заявил политолог Вадим Боровик, комментируя информацию о том, что ЕС планирует массовые аресты людей, связанных с нелегальной перевозкой мигрантов, сообщает БЕЛТА


"Это прямое доказательство того, что основной трафик идет не через Беларусь, – сказал Вадим Боровик. – Второе: мы знаем, что, как правило, задерживаются граждане Польши, Украины и Германии. Вот там и надо искать этих преступников. Пускай их задерживают и арестовывают".

Как сообщалось ранее, ЕС инициирует массовые аресты людей, связанных с нелегальной перевозкой мигрантов. В распоряжении EUobserver оказался внутренний документ ЕС, датированный 13 ноября. Этот 59-страничный документ содержит данные о 30 подготовленных планах. Некоторые из них будут реализованы под эгидой отдельных государств Евросоюза, другие операции будут проводить соответствующие органы, в частности, агентство ЕС по контролю границ Frontex и Европол. Как отмечается, Европол будет сотрудничать со странами Балканского региона, Китаем, Турцией и Россией. Австрия, Франция, Греция, Германия, Италия, Польша, Португалия, Испания и Великобритания возглавят отдельные операции при поддержке других государств. 

Фото: архив БЕЛТА
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