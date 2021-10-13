Боровик: Беларусь заинтересована в стабильной, здравомыслящей Украине, у которой с нами доверительные политические и торгово-экономические отношения

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Политолог также отметил, что происходящее в Украине – это еще один урок для белорусов:– отметил политолог.Вадим Боровик также считает, что Украине невыгодно поступать недальновидно касаемо выполнения своих торгово-экономических обязательств и вести такую острую риторику с Россией.– подчеркнул гость программы.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.