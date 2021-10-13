Боровик: Беларусь заинтересована в стабильной, здравомыслящей Украине, у которой с нами доверительные политические и торгово-экономические отношения

Такое мнение в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» выразил политолог Вадим Боровик, комментируя взаимоотношения двух стран. Эксперт подчеркнул, что Беларусь никогда не шантажировала Украину и у нас не было позиции "пусть соседу будет хуже":
– Украина – наш сосед и экономически выгодный партнер. Беларуси невыгодна ни война, ни экономический кризис, ни обострения на границах в этой стране. Мы заинтересованы в стабильной, здравомыслящей Украине, которая имеет с нами доверительные политические и торгово-экономические отношения.
Политолог также отметил, что происходящее в Украине – это еще один урок для белорусов:
– Мы увидели, что могло бы быть, если бы такой Майдан у нас победил. Украинцы говорили, что рейтинг нашего Президента упал, а он до сих пор растет. А вот политика Зеленского привела к тому, что доверие народа к его партии падает.
– К сожалению, руководство Украины зачастую демонстрировало недальновидную политику. Там, где не нужно было, они обостряли отношения с соседями. Важно понимать, газотранспортные сетки не строятся за месяц. И когда руководство "Газпрома" России видело определенный шантаж, понимало: им нужно иметь альтернативные каналы поставок, – отметил политолог.
Вадим Боровик также считает, что Украине невыгодно поступать недальновидно касаемо выполнения своих торгово-экономических обязательств и вести такую острую риторику с Россией.
– Многие политические решения осуществлялись не в интересах украинского народа, а в интересах международных корпораций и определенных стран. Нужно включать здравый смысл и уходить от внешнего управления, – подчеркнул гость программы.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.